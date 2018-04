Box office USA: "Player One" na czele stawki

Zgodnie z oczekiwaniami nowy film Stevena Spielberga zadebiutował na pierwszym miejscu amerykańskiego box-office'u. Ekranizacja powieści Ernesta Cline'a od środowego wieczoru zarobiła 53,2 mln dolarów (wpływy z weekendu: 41,2 mln). To najwyższe otwarcie w karierze Spielberga od dekady - w 2008 rokuna starcie zgarnął 100,1 mln $.Biorąc pod uwagę, że budżetwyniósł aż 175 milionów dolarów, a jego promocja kosztowała prawie drugie tyle, debiut widowiska można uznać za rozczarowujący. Wytwórnia Warner Bros. ma jednak nadzieję, że dzięki dobrym opiniom przekazywanym sobie przez widzów, film będzie notował niskie spadki popularności w kolejnych tygodniach.Oczko niżej znalazła się nowa produkcja ulubionego filmowca afroamerykańskiej widowni, Tylera Perry'ego . Dreszczowiecotworzył się na 17,1 mln dolarów - to przyzwoity rezultat, choć większość dzieł Perry'ego startuje w kinach z poziomu co najmniej 20 milionów dolarów. Można obstawiać, że łączne przychody filmu zamkną się w kwocie około 40 mln.W ubiegłym tygodniu(miejsce nr 3) stała się najbardziej dochodową ekranizacją komiksu w dziejach amerykańskiego box office'u. W ciągu kilku najbliższych dni widowisko Ryana Cooglera stanie się trzecim - obok- najlepiej zarabiającym w USA tytułem w historii. Aktualnie na koncie filmu znajduje się 650,7 mln dolarów.Na koniec warto również zwrócić uwagę na znakomity rezultat skromnej, skierowanej do chrześcijańskiej publiczności produkcjiKosztujący zaledwie 7 milionów dolarów film zarobił już 55,6 mln $, stając się najbardziej dochodowym tytułem studia Roadside Attractions. Jeśli spadki popularności nadal będą tak niewielkie (w ten weekend wyniosły one zaledwie 21%), obraz braci Erwin ma szansę powalczyć o przekroczenie pułapu 100 milionów wpływów.Oto pierwsza dziesiątka zestawienia: