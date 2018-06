Box office USA: Kosmiczny spadek "Hana Solo"

W miniony weekendostatecznie przypieczętował swoją finansową porażkę. Po zaskakująco słabym otwarciu (84,4 mln $) film Rona Howarda zaliczył spadek popularności aż o 65,3%! W efekcie od piątku do niedzieli zarobił zaledwie 29,3 mln dolarów. Po 10 dniach na jego koncie znajduje się 148,9 mln. Jak tak dalej pójdzie, kosztujące co najmniej ćwierć miliarda dolarów widowisko może nie uzbierać w USA nawet 200 milionów. Przypomnijmy, że od czasu kiedy Disney przejął markękażdy kolejny film z serii zgarniał na rynku wewnętrznym minimum pół miliarda dolarów.Druga pozycja w amerykańskim zestawieniu przypadłaz zarobkiem w wysokości 23,3 mln. Choć ekranizacja komiksu sprzedaje się gorzej od swojego pierwowzoru z 2016 roku, producenci z 20th Century Fox nie mają powodów do narzekań. Film Davida Leitcha powinien bez większych problemów przekroczyć 300-milionowy pułap wpływów.Na najniższym miejscu na podium wylądowała nowość - łączące elementy survivalowego dreszczowca oraz melodramatuKosztujący 35 milionów dolarów film z Shailene Woodley w roli głównej zarobił na otwarcie przeciętne 11,5 mln. Dwie kolejne premiery poradziły sobie jeszcze gorzej.Dystrybuowany przez studio Blumhouse horror SFpomimo dobrych recenzji zdołał uzbierać jedynie 4,5 mln. dolarów. Ponieważ jednak budżet filmu wyniósł prawdopodobnie tyle samo co wynik otwarcia, producenci powinni ostatecznie doczekać się zysku.Na to samo nie mogą liczyć, niestety, liczyć twórcy komedii Johnnym Knoxville'em w roli głównej. Obraz, na realizację którego wydano 19 milionów dolarów, wystartował w kinach z wynikiem 2,3 mln. Dla gwiazdyto najniższe otwarcie w karierze.W przyszły weekend o zawartość portfeli widzów powalczą m.in. komedia sensacyjna w gwiazdorskiej obsadzieoraz zbierający fenomenalne recenzje horror