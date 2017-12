Box office USA: Moc nie opuszcza "Ostatniego Jedi"

W amerykańskich kinach trwa długi świąteczny weekend, który zakończy się dopiero jutro wieczorem. Jak zapewne się domyślacie, najbardziej okazały prezent otrzymali pod choinkę twórcy najnowszychtylko od piątku do niedzieli zarobił w USA 71,7 mln dolarów. Jeśli doliczymy do tego wpływy z dzisiaj, łączny utarg filmu wyniesie 399,7 mln dolarów. To wyśmienity, choć znacznie gorszy od, rezultat. Dwa lata temu po 11 dniach wyświetlania widowisko J.J. Abramsa miało już na koncie 571 mln.Drugie miejsce na udekorowanym jemiołą podium przypadło. Sony wiedziało, co robi, dając zielone światło dla kontynuacji hitu z Robinem Williamsem sprzed ponad 20 lat. Film Jake'a Kasdana zgarnął od piątku do dzisiaj 53,8 mln dolarów. Łączny wynik: 70,4 mln.Na trzecim miejscu wylądowała komedia muzycznaktóra do niedzieli uzbierała 19,9 mln $. Film sprzedaje się znacznie gorzej od swojego poprzednika, który dwa lata temu na starcie zarobił 69 mln.Poniżej oczekiwań otworzył się również musica. Nominowane do trzech Złotych Globów widowisko z Hugh Jackmanem przez trzy dni wyciągnęło z portfeli widzów tylko 8.8 mln. Przypomnijmy, że budżet filmu wyniósł aż 84 miliony.Jeszcze gorzej sprzedały się komediodramat SF z Mattem Damonemoraz niegrzeczna komediaPierwszy film zarobił na otwarcie zaledwie 5 milionów przy budżecie w wysokości 68 mln. Drugi - 3,3 mln.