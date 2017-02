Brad Pitt poleci z misją na Neptuna?

Getty Images © Frazer Harrison



Co jest złą wiadomością dla jednych, jest uśmiechem losu dla drugich. Wszystko wskazuje na to, że po latach starań Brad Pitt w końcu wystąpi w filmie Jamesa Graya . Gwiazdor ma bowiem spore szanse zdobyć główną rolę w dramacie SF Pitt może przyjąć rolę, ponieważ w jego kalendarium zrobiło się puściej po tym, jak Paramount Pictures wstrzymało plany realizacji. Ten projekt nie trafił do kosza, ale studio zleciło rozpoczęcie prac nad scenariuszem od nowa, a to oznacza, że jego realizacji mocno się odwlecze. Wytwórnia chce też, by obraz wyreżyserował David Fincher (który ponoć również jest zainteresowany filmem).to z kolei opowieść o cierpiącym na łagodną formę autyzmu kosmicznym inżynierze imieniem Roy McBride (w tej roli wystąpiłby Brad Pitt ). Dwadzieścia lat wcześniej jego ojciec wyruszył na Neptuna z misją poszukiwania śladów inteligentnego życia. Teraz Roy wyrusza w podróż przez Układ Słoneczny, by znaleźć odpowiedź na pytania o los ojca i przyczyny fiaska tamtej misji. Pitt od lat próbuje zagrać w filmie reżyserowanym przez Jamesa Graya . Za każdym razem coś stawało na przeszkodzie. Najbliżej spełnienia marzeń był w przypadku, gdzie zastąpił go Charlie Hunnam