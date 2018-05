Bradley Cooper też zagra legendarnego Leonarda Bernsteina

Getty Images © Monica Schipper



Po raz kolejny potwierdza się powiedzenie, że w Hollywood projekty powstają parami. Zaledwie półtora tygodnia temu informowaliśmy, że Jake Gyllenhaal wcieli się w legendarnego kompozytora, autora muzyki do Leonarda Bernsteina . Teraz dowiadujemy się, że konkurencyjną biografię przygotuje Bradley Cooper Cooper zagra w niezatytułowanym projekcie główną rolę i wraz z nominowanym do Oscara za Joshem Singerem napisze scenariusz. Gwiazdastanie także za kamerą filmu (jego reżyserskim debiutem jest tegoroczny). Wśród producentów obrazu są Steven Spielberg Ten ostatni swego czasu sam planował nakręcić tę wersję biografii Bernsteina. Nie jest to bowiem nowy projekt. Producenci Fred Berner Amy Durning pracują nad nim od dekady., czyli projekt Jake'a Gyllenhaala , też nie narodził się dopiero teraz. Aktor zakupił prawa do książki Humphreya Burtona o kompozytorze już kilka lat temu. Dopiero teraz jednak projekt skrystalizował się i ogłoszono, że wyreżyseruje go Cary Joji Fukunaga Leonard Bernstein (1918-1990) to amerykański kompozytor, pianista i dyrygent. Komponował muzykę symfoniczną, kameralną, baletową, filmową i musicale dla Broadwayu. W swej twórczości wykorzystywał szeroko folklor amerykański (pieśni kowbojskie, tańce meksykańskie, jazz). W karierze pomogło mu dwóch artystów: grecki dyrygent Dimitri Mitropoulos i nowojorski kompozytor Aaron Copland (z którymi łączyły go romanse). W latach 1951–1978 jego żoną była Felicia Montealegre Cohn, z którą miał trójkę dzieci.