Brian De Palma szykuje nowy film!

Jednym z najgorętszych nowych projektów, które zostaną zaprezentowane na tegorocznych targach towarzyszących festiwalowi w Cannes , będzie. Za kamerą stanie Brian De Palma ). Zaś przed kamerą pojawią się Nikolaj Coster-Waldau ) i Christina Hendricks ).to thriller o duńskim policjancie, który postępuje wbrew rozkazom przełożonych po tym, jak jego partner zostaje zamordowany w Kopenhadze, podczas gdy w Europie dochodzi do serii ataków terrorystycznych. Bohater postanawia pomóc w śledztwie innej policjantki i wspólnie zamierzają wytropić mordercę jego partnera. Para nie wie, że tropią człowieka agenta CIA, który z jego pomocą rozpracowuje komórkę terrorystyczną Państwa Islamskiego stojącą za zamachami.Scenariusz przygotował Norweg Petter Skavlan , autor nominowanego do Oscara filmu