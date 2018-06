Bryan Singer oficjalnie reżyserem "Bohemian Rhapsody"

3 2 1



W grudniu 2017 roku Bryan Singer został wyrzucony z planu filmu biograficznego. Jego miejsce na stanowisku reżysera zajął Dexter Fletcher . A jednak, kiedy obraz wejdzie do kin, w napisach jako reżyser widnieć będzie właśnie Singer Jest to podyktowane przepisami Gildii Reżyserów, zgodnie z którymi film może mieć oficjalnie tylko jednego reżysera. Jedynym odstępstwem od reguły są pary reżyserskie pracujące pod wspólną nazwą. Fletcher , który kierował pracą na planieprzez 16 dni, sam publicznie deklarował, że nie chce być oficjalnie traktowany jako reżyser tego filmu.Przypomnijmy, że Singer pod koniec ubiegłego roku opuścił plan filmu na trzy dni nikogo o tym nie informując. Potem domagał się przerwania prac, by mógł zająć się osobistymi sprawami. Szefowie 20th Century Fox nie chcieli się na to zgodzić i podjęli decyzję, by go zwolnić. Wkrótce potem nie przedłużyli umowy o współpracy z firmą producencką Singera . Jakby tego było mało, w sieci pojawiały się plotki o tym, jak ciężko pracowało się z nim na planie. Podobno regularnie dochodziło do kłótni między Singerem a gwiazdą projektu Ramim Malekiem wejdzie do kin w listopadzie. Jest to biografia Freddiego Mercury'ego powstała na bazie scenariusza zaakceptowanego pozostałych członków zespołu Queen.