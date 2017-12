Bryan Singer wyrzucony! Kto dokończy "Bohemian Rhapsody"?

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



W weekend informowaliśmy o tym, że prace nad biografią Freddy'ego Mercury'egozostały wstrzymane, ponieważ Bryan Singer po Święcie Dziękczynienia nie wrócił na plan filmu. W poniedziałek 20th Century Fox postanowiło wyrzucić reżysera.Przypomnijmy, że Singer nie pojawił się na planie, ponieważ musiał (jak twierdzi) zająć się opieką nad bardzo schorowanym rodzicem oraz że sam również ma problemy zdrowotne. Z informacji, do jakich dotarł The Hollywood Reporter, wynika jednak, że nie jest to pierwszy taki wyczyn reżysera podczas prac nad filmem.Portal donosi, że Singer bardzo często nie pojawiał się na planie bez podania powodów. Aby nie przerywać pracy, jego miejsce jako reżysera przez kilka dni zajmował operator Thomas Newton Sigel . Kiedy już się zjawiał na planie, jego zachowanie pozostawiało wiele do życzenia, a konfrontowany twierdził, że praca naddoprowadziła u niego do pojawienia się zespołu stresu pourazowego.Miało też dochodzić do ostrych spięć z gwiazdami obrazu. Serdecznie dość reżysera miał grający Freddy'ego Mercury'ego Rami Malek Tom Hollander , który w filmie gra managera zespołu Queen, poszedł jeszcze dalej i pewnego dnia po prostu zrezygnował z roli. Producenci zdołali go jednak przekonać, by wrócił na plan.The Hollywood Reporter twierdzi też, że o zachowaniu Singera poinformowana została Gildia Reżyserów, która przysłała na plan swojego przedstawiciela. Miał on monitorować sytuację. Szefowie 20th Century Fox zaś ostrzegli Singera , że nie będą tolerować jego wybryków.Prace na planiezbliżały się już do końca. Pozostały tylko dwa tygodnie zdjęć. Kto zajmie miejsce Singera na stanowisku reżysera, tego na razie nie wiadomo. Spodziewamy się jednak, że 20th Century Fox będzie chcieć jak najszybciej zamknąć sprawę.