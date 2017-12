Bryan Singer zgwałcił 17-latka 14 lat temu?

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Zaledwie kilka dni po tym, jak Bryan Singer został zwolniony z reżyserowania, na twórcę spadają nowe kłopoty. Właśnie został oskarżony o napaść seksualną. Pozew w tej sprawie wpłynął już do sądu. Singera oskarża Cesar Sanchez-Guzman. Według przedłożonych w sądzie dokumentów, do zdarzenia doszło 14 lat temu w stanie Waszyngton. Sanchez-Guzman miał wtedy 17 lat (w tym stanie dozwolony jest seks z osobami od 16 roku życia) i został zaproszony na imprezę organizowaną przez Lesliego Watersa, inwestora technologicznego. Był on ponoć znany z tego, że często urządzał imprezy, na które obok wpływowych osób zapraszał młodych, przystojnych gejów.W pewnym momencie Singer miał zaciągnąć Sancheza-Guzmana w ustronne miejsce, gdzie go zgwałcił. Po wszystkim reżyser miał mu obiecać rolę w filmie, jeśli tylko 17-latek będzie milczał. Miał mu też grozić twierdząc, że a) nikt mu nie uwierzy, b) ma na usługach ludzi, którzy zamienią jego życie w koszmar i zrujnują mu reputację. Singer kategorycznie zaprzecza, że zdarzenie miało miejsce.Nie jest to jednak pierwszy przypadek, kiedy reżyser musi bronić się przed podobnymi oskarżeniami. W 2014 roku Michael Egan III oskarżył Singera o to, że nafaszerował go narkotykami, a potem zgwałcił. Egan musiał jednak wycofać swój pozew, a wkrótce potem sam został oskarżony o oszustwa finansowe i spędził dwa lata w więzieniu.Z kolei Devin St.Albin, który był statystą w filmie Singera , kiedy miał 14 lat, złożył w sądzie pozew, w którym oskarżał reżysera o to, że kazał jemu i innym nieletnim rozbierać się i filmował ich pod prysznicem. Rzekomo miała to być scena kręcona na potrzeby filmu.