Była Kobietą-Kotem, teraz będzie gwiazdą "Kotów"?

Kilka lat temu informowaliśmy o tym, że Universal Pictures i Working Titles chcą przenieść na ekran kinowy jeden z największych scenicznych musicali -. Za kamerą ma stanąć Tom Hooper , który dla wytwórni przygotował. O projekcie było ostatnio cicho, ale teraz portal That Hashtag Show twierdzi, że wie, kto może w nim zagrać.Według źródeł strony rozmowy z twórcami prowadzi już Anne Hathaway . Aktorka ma doświadczenie musicalowe. Wystąpiła bowiem w Hoopera . Nie wiadomo jednak, kogo miałaby wzagrać.Z kolei w roli Bombaluriny twórcy widzieliby Rihannę . Formalnie jednak aktorka i piosenkarka na razie nie otrzymała propozycji udziału w musicalu. Obie panie dopiero co spotkały się na planie filmu, który w ostatni piątek zadebiutował w Stanach Zjednoczonych na pierwszym miejscu.o musical skomponowany przez Andrew Lloyda Webbera na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Autorem libretta jest Trevor Nunn wykorzystujący wiersze autorstwa T. S. Eliota, pochodzące przede wszystkim z tomu poezji "Old Possum's Book of Practical Cats".