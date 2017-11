Była szansa na film o Catwoman z Pfeiffer

3 2 1



W przyszłym roku Michelle Pfeiffer , która swego czasu wcieliła się w postać Catwoman, zawita ponownie do świata superbohaterów - tym razem w marvelowskim. Aktorka ujawniła jednak, że jej powrót do filmów o walczących ze złem ludziach w obcisłych kostiumach mógł nastąpić dużo wcześniej.W latach 90., niedługo po tym, jak Pfeiffer zagrała w, była szansa na realizację filmu o solowych przygodach Kobiety-Kota z jej udziałem. Czy aktorka zgodziłaby się w nim zagrać? Ż, powiedziała., dodała gwiazda.Projekt spin-offu ostatecznie przekształcił się w coś zupełnie innego i został zrealizowany, ale było to lata później i bez udziału Pfeiffer . Mowa oczywiście oz 2004 roku z Halle Berry w roli głównej.