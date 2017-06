Byli reżyserzy "Hana Solo" za sterami "The Flash"?

Strata LucasFilm może okazać się zyskiem dla DC Films. Jak podaje portal The Wrap, Christopher Miller Phil Lord spotkali się z producentami. Tematem rozmowy była możliwość wyreżyserowania przez nich komiksowego widowiska.Co ciekawe, The Wrap twierdzi, że do spotkania doszło już jakiś czas temu, a więc zanim Kathleen Kennedy oficjalnie ich zwolniła. To sugeruje, że Miller Lord wiedzieli, co się święci i nie czekając na decyzję szefowej LucasFilm zaczęli rozglądać się za nową pracą.Nie jest jednak jasne, czy Warner Bros., które już pracowało z Millerem Lordem przy okazji animacji, chce ich zaangażować. Póki co faworytem na stanowisko reżyser jest Robert Zemeckis Phil Lord są związani zod jego narodzin. To właśnie oni pierwszy konspekt scenariusza w 2015 roku. Projekt jednak miał wyreżyserować kto inny. Ostatecznie wybór Warner Bros. padł na Ricka Famuyiwę . Ten jednak zrezygnował z projektu z powodu różnic artystycznych.