Córka Umy Thurman i Ethana Hawke'a w "Stranger Things 3"

Getty Images © Jamie McCarthy



Netflix ogłosił, że do obsady trzeciego sezonudołączyły Priah Ferguson oraz Maya Thurman-Hawke (tak, z tych Thurmanów Hawke'ów ). Ferguson ponownie wcieli się w młodszą siostrę Lucasa, Ericę. W nowych odcinkach dziewczynka powraca wraz z całą armią swoich przyjaciół. Erica nie będzie już tylko bezczynnie siedzieć z boku - podejmie się niebezpiecznej misji ocalenia Hawkins przed nowym, nieznanym zagrożeniem. Thurman-Hawke zagra Robin. Bohaterka ma alternatywny styl i jest równie bystra, co zabawna. Znudzona swoją przyziemną pracą szuka nowych wrażeń i dostaje ich aż w nadmiarze, kiedy odkrywa mroczne sekrety Hawkins.Zdjęcia do trzeciej odsłony megahitu Netfliksa mają rozpocząć się w kwietniu w Atlancie. Tym razem powstanie 8 odcinków.