CANNES 2017: Pedro Almodóvar przewodniczącym jury

Getty Images © Neilson Barnard



Hiszpański reżyser Pedro Almodóvar ) został przewodniczącym jury Konkursu Głównego"Cieszę się, że powierzono mi tak ważną i prestiżową funkcję. Jestem wdzięczny i czuję się nieco przytłoczony, bo to wielkie wyróżnienie" - powiedział reżyser w oficjalnym oświadczeniu - "Jestem świadomy odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa i poświęcę się w całości, by Was nie zawieść, a jednocześnie pracować na festiwalu z przyjemnością".Tegoroczny festiwal w Cannes potrwa od 17 do 28 maja.