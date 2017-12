Capcom zapowiedział "Mega Man 11"

3 2 1

Rok temu zadebiutował sfinansowany na Kickstarterze duchowy spadkobierca. Choć za produkcją stał sam Keiji Inafune, legendarny twórca seriiGra okazała się być jednak średniakiem i jedne co mogli zrobić fani niebieskiego bohatera, to na nowo przechodzić stare odsłony. Trzymamy kciuki, aby zmieniło się to jesienią przyszłego roku, kiedy to do sprzedaży trafi zapowiedziany właśnie. Fakt, nie robi go Inafune, ale chyba gorzej odnie będzie, nie? Zobaczcie pierwszy zwiastun.O grze wiemy na tę chwilę niewiele: ukaże się w drugiej połowie 2018 roku na PC, Nintendo Switch, Xbox One i PlayStation 4.To jednak nie wszystkie zapowiedzi związane z. Capcom ogłosił, że w przyszłym roku pojawi się kolekcja gier z serii, czyli oddo. Paczka ta trafi na PC, Switcha, Xboksa One i PS4 latem przyszłego roku.Co więcej, wydane jakiś czas temu(od jedynki do szóstki) oraz(od siódemki do dziesiątki) trafią wiosną 2018 na Nintendo Switch. W ten sposób posiadacze PC, PS4, XONE i dodatkowo Switchów będą mogli na swoich konsolach zagrać w każdego(z głównego cyklu) jaki kiedykolwiek wyszedł.