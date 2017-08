Captain Marvel i... Captain Marvel w "Captain Marvel"?

Według najnowszych plotek wmoże pojawić się więcej niż jedna postać posługująca się tytułowym pseudonimem. Znawców historii uniwersum Marvela nie powinno to jednak zdziwić.W filmie podobno znajdzie się Captain Marvel znany też jako Mar-vell. W komiksach był to przedstawiciel kosmicznej rasy Kree, którego wysłano na Ziemię jako szpiega mającego zbadać, czy nasza planeta stanowi zagrożenie dla imperium Kree. W trakcie swojego pobytu na Ziemi zdarzało mu się wspierać Avengers w walce z kosmicznymi zagrożeniami. Jego obecność w filmie ma być znakiem tego, że tożsamość Captain Marvel, którą przejmie Carol Danvers ( Brie Larson ), ma własną historię.Jeśli wierzyć pogłoskom, wiemy też, w jaki sposób Danvers zdobędzie swoje moce. W filmie pojawi się scena nawiązująca do komiksowej historii, w której bohaterka padła ofiarą wypadku z udziałem maszyny znanej jako Psyche-Magnitron. Wiemy też, jak twórcy wyjaśnią fakt, że Captain Marvel nie zestarzeje się między swoim solowym filmem (osadzonym w latach 90.) a dziejącymi się współcześnie produkcjami Marvela: za wszystko odpowie DNA Kree. Z kolei nieobecność bohaterki w dotychczasowych filmach zostanie rzekomo powiązane w jakiś sposób z wymiarem kwantowym, który odwiedziliśmy wW filmie ma pojawić się też nawiązanie do tożsamości Ms. Marvel, którą posługiwała się w komiksach Carol, zanim stała się Captain Marvel.Premiera filmu 8 marca 2019. Reżyserują Anna Boden