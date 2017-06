Carnage spotka Venoma. Mysterio i Kraven z własnymi filmami

Studio Sony nie przestaje zarzucać świat kolejnymi pomysłami na własne kinowego uniwersum Marvela. W ostatnich dniach, za sprawą artykułu opublikowanego przez The Hollywood Reporter, poznaliśmy kolejne szczegóły komiksowych widowisk Sony.Przede wszystkim studio odświeża pomysł, który miało jeszcze za czasów. Otóż w zapowiedzianym już filmiepojawi się Carnage.W komiksach Carnage to pozbawiony moralności, brutal jakich mało Cletus Kassidy, który dzielił celę z Eddiem Brockiem. Kiedy Venom ponownie połączył się z Eddiem, pozostawił po sobie pomiot, który złączył się z Cletusem i tak narodził się Carnage.Carnage został zaplanowany jako następca Venoma, który miał zostać zabity w 400. numerze "The Amazing Spider-Man". Tak się jednak nie stało, ponieważ Venom okazał się zbyt popularną postacią. Cletus Kassidy pojawił się w marcu 1991 roku, a rok później fani komiksu poznali Carnage'a. Był on głównym bohaterem 14-częściowej miniserii "Maximum Carnage" wydawanej w 1993 roku, w którym Spider-Man, Venom i inni superbohaterowie muszą powstrzymać koszmarną "rodzinę" Carnage'a, a należą do niej: Shriek, Doppelganger, Demogoblin i Carrion.To jednak nie wszystko. Sony Pictures już planuje kolejne spin-off. Bohaterem jednego z nich ma być Mysterio. Swoje widowisko ma też otrzymać Kraven the Hunter. To również jest recycling pomysłu, który został ogłoszony w napisach końcowych. Obie postaci zostały wtedy ujawnione jako członkowie– widowiska, które miał wyreżyserować Drew Goddard Mysterio to mistrz iluzji, a Kraven the Hunter uważa siebie za największego myśliwego wszechświata. Obaj złoczyńcy pojawiają się na kartach komiksów od lat 60.The Hollywood Reporter podaje również, że Tom Holland ma zapisane w kontrakcie pojawienie się wyłącznie w trylogii o Spider-Manie. Ponoć jednak studio chce, by pojawiał się w epizodach również w innych produkcjach rodzącego się uniwersum.Korzystanie z pomysłów, których Sony nie zdążyło wykorzystać przy okazjinie powinno dziwić. Jednym z głównych producentów nowych widowisk jest bowiem Avi Arad , który pełni tę funkcję właśnie przy tamtych filmach.