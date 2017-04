Carrie Fisher nie pojawi się w IX części "Gwiezdnych wojen"

3 2 1



Czy wreszcie dostaliśmy definitywną odpowiedź na pytanie o przyszłość Carrie Fisher ? Po tym, jak brat aktorki, Todd Fisher, zapowiedział, że pojawi się ona w, głos w sprawie zabrała Kathleen Kennedy . Dyrektorka LucasFilm zaprzeczyłą jednak jednak tamtej wersji., powiedziała Kennedy w odniesieniu do słów Fishera.Zgadza się to z oficjalnym ogłoszeniem wystosowanym przez LucasFilm po śmierci Fisher , zgodnie z którym nie ma planów, by w nadchodzących filmach odtworzyć księżniczkę Leię cyfrowo.w reżyserii Riana Johnsona będzie miał premierę 14 grudnia, natomiast- za kamerą Colin Trevorrow - zobaczymy 23 maja 2019.