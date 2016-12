Carrie Fisher zdążyła nakręcić wszystkie sceny do ósmej części "Gwiezdnych wojen"

3 2 1



Wczoraj wieczorem polskiego czasu dotarła do nas smutna wiadomość o tym, że Carrie Fisher nie żyje. Wszystko jednak wskazuje na to, że za rok zobaczymy ją na dużym ekranie. Jak podaje portal Deadline, Fisher zdążyła przed śmiercią nakręcić wszystkie sceny na potrzeby filmuDeadline dodaje, że zgodnie z obecną wersją scenariusza, generał Leia odgrywa w przyszłorocznym widowisku większą rolę niż w. Nie jest jednak jasne, jak w obliczu smutnych wtorkowych wydarzeń zachowa się należące do Disneya LucasFilm. Sama wytwórnia na ten temat milczy.W ósmej części pojawi się również córka Carrie Fisher Billie Lourd . Podobnie jak wzagra porucznik Connix. Rola Lourd również w nowym filmie miała być bardziej rozbudowana.nie jest jedynym projektem z Carrie Fisher , który czeka na swoją premierę. Aktorkę usłyszymy również w dwóch odcinkach nowego sezonu Fisher pojawiała się w tym serialu od 2005 roku, użyczając głosu Angeli. Na razie nie wiadomo, kiedy odcinki z jej udziałem zostaną wyemitowane.