Casey Affleck będzie Profesorem Stonerem

) zagra główną rolę w filmie. Obraz wyreżyseruje Joe Wright ).Film będzie ekranizacją jednej z najważniejszych amerykańskich powieści XX wieku, wydanej w Polsce pod tytułem. William Stoner urodził się u schyłku XIX wieku w ubogiej rodzinie z Missouri. Wysłany do stanowego uniwersytetu, by studiować agronomię, miast tego zakochuje się w angielskiej literaturze i wsiąka w akademickie życie, tak odmienne od dotychczasowej jałowości. Jednak to tylko chwilowy uśmiech losu. Z biegiem lat Stoner doświadcza szeregu rozczarowań: małżeństwo z odpowiednią familią odgradza go od własnych rodziców, jego kariera staje się dokuczliwa, żona i córka oddalają się od niego, a doświadczenie ożywczej miłości kończy się groźbą skandalu. Zagłębiający się w sobie profesor Stoner odkrywa stoicki spokój przodków i konfrontuje się z konieczną samotnością.Film powstanie dla studia Blumhouse. Autorem scenariusza jest Andrew Bovell ).