Channing Tatum i Tom Hardy rezygnują z "Triple Frontier"

Wszystko wskazuje na to, że szanse na realizacjęznów spadły do zera. Projekt został właśnie porzucony przez Paramount Pictures. Gorszą wiadomością jest jednak to, że z filmu odeszły dwie jego największe gwiazdy: Tom Hardy Zdjęcia do filmu miały się rozpocząć w przyszłym miesiącu. Reżyserem miał być J.C. Chandor , który związał się z projektem dwa lata temu. Jeszcze nie tak dawno wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały, że projekt jest na najlepszej drodze do realizacji. Informowano na przykład o zaangażowaniu Mahershaly Aliego Oficjalnie powodów upadku projektu nie znamy. Nieoficjalnie portal Deadline twierdzi, że Hardy Tatum nie byli zadowoleni z poprawek, jakie w tekście Marka Boala naniósł Chandor . Nowy szef Paramount Pictures wystawił zaś ultimatum: albo obraz powstanie teraz albo wcale. Ponieważ gwiazdy i reżyser nie doszli do porozumienia, projekt rozpadł się w pył.Jednak Chandor i producenci liczą, że film uda się uratować i że wkrótce znajdą zarówno nowe gwiazdy jak i wytwórnie, która rzecz przygarnie.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Akcja rozgrywa się tam, gdzie stykają się granice Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Miejsce to cieszy się złą sławą jako raj dla wszelkiej maści przestępców.jest w planach już od sześciu lat. Pierwotnie za kamerą miała stanąć Kathryn Bigelow (stąd autorem scenariusza był jej stały współpracownik Mark Boal ).