Channing Tatum wciąż jest Gambitem

3 2 1



O tym, że Channing Tatum zagra tytułowego bohatera filmu, piszemy na stronach Filmwebu już od 2014 roku. Mimo to projekt wciąż jest w fazie zapowiedzi i nic nie wiadomo na temat jego realizacji. Jeśli jednak niektórzy z Was zdążyli już odetchnąć z ulgą i żyli w przekonaniu, że obraz nigdy nie powstanie, to poniższą wiadomością będziecie zawiedzeni. Podczas konferencji TCA Lauren Shuler Donner , która nadzoruje kinowe uniwersum Marvela w 20th Century Fox, potwierdziła, żewciąż jest w planach studia, a Channing Tatum zagra w nim główną rolę.Gambit po raz pierwszy w kinie miał się pojawić w, gdzie w epizodzie zagrał go kaskader James Bamford . Scena z jego udziałem została jednak z filmu usunięta. Gambit miał się pojawić również w trzeciej części, kiedy jeszcze na stanowisku był Bryan Singer . Pierwotnie widział on w tej roli Keanu Reevesa . Potem ofertę otrzymał Josh Holloway , ale zrezygnował z powodu serialu. Wtedy też o rolę zabiegał obecnie ogłoszony odtwórca, Channing Tatum . Nie dostał jej, ponieważ Gambit został usunięty z kolejnej wersji scenariusza.Ostatecznie bohater pojawił się w, gdzie zagrał go Taylor Kitsch . Niestety po tym, jak film zrobił bardzo złe wrażenie na fanach, 20th Century Fox robi wszystko, by odciąć obraz od reszty serii. Stąd też Kitsch , który jedna był przez wielu chwalony, nie powróci w tej roli. Donner dodała również, że chciałaby, żeby w przyszłości doszło do cross-overu wszystkich bohaterów uniwersum X-Men. W tym przypadku jednak nie posunęła się tak daleko, by zadeklarować, że taki projekt kiedykolwiek powstanie.O ileto kwestia dalekiej (chyba?) przyszłości, o tyle inny projekt z cyklurozpocznie nagrywanie zdjęć już w maju w Montrealu (a tak naprawdę dwa, bo jest jeszcze). W sieci można już znaleźć jego tytuł, który podobno brzmiDla fanów jest to kolejne potwierdzenie plotki, która narodziła się jeszcze w ubiegłym roku o tym, że kolejny film o mutantach opowie jedną z najsłynniejszych historii komiksowych, czyliOryginał wydany został w 1980 roku. Opowiadał o Jean Grey, która staje się naczyniem dla kosmicznego bytu zwanego Phoenix Force. Jest to jedna z najpotężniejszych sił w komiksowym uniwersum Marvela. Pomogła m.in. w pokonaniu Galactusa.W kinie już dwukrotnie wątek Jean Greay/Phoenix był poruszany. Było to w. W żadnym z nich jednak Phoenix nie ma kosmicznego rodowodu, a jest raczej traktowane jako rozszczepiona osobowość samej Jean. W nowym filmie jest szansa na powrót do oryginalnej wersji tej opowieści.