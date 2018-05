Charlotte Rampling spotka "Błogosławioną dziewicę" Verhoevena

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



) dołączyła do obsady filmu. Jest to nowy film w reżyserii Paula Verhoevena Obraz będzie historią XVII-wiecznej katolickiej mistyczki Benedetty Carlini. Pochodziła z dobrze usytuowanej włoskiej rodziny, która zapewniła jej miejsce w wygodnym zakonie. Mając 30 lat została ksienią. Wkrótce potem zaczęła miewać mistyczne wizje, w których pojawiali się mężczyźni próbujący ją zabić. Obawiając się, że atakują ją demony, inne zakonnice zamknęły ją w celi.Ponieważ w tym czasie Watykan próbował zapanować nad tym, co papiestwo uważało za plagę mistyków, wkrótce zainteresowały się Benedettą Carlini władze kościelne. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że uprawiała seks z zakonnicą imieniem Bartolomea. Ta na zeznaniach broniła się, że nie był to seks lesbijski, ponieważ w czasie aktów Benedetta była opętana przez męskiego demona imieniem Splenditello.Po tych zeznaniach, Benedetta została pozbawiona funkcji ksieni i zamknięta w odosobnieniu, gdzie przebywała 35 lat, aż do śmierci w 1661 roku. Jej kochanka, siostra Bartolomea, zmarła w 1660 roku.W roli głównej wystąpi Virginie Efira , z którą Verhoeven współpracował już przy. W obsadzie są również: Lambert Wilson