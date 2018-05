Chastain, Cotillard, Cruz w żeńskiej wersji Bourne'a, Bonda i Hunta

Getty Images © Jessica Hromas



Jednym z najgorętszych tytułów tegorocznych targów towarzyszących festiwalowi w Cannes będzie z całą pewnością thriller szpiegowski. Zgodnie z zapowiedziami ma to żeńska wariacja na typowo męskie kino, którego symbolami są James Bond, Jason Bourne i Ethan Hunt.Obraz wyreżyseruje Simon Kinberg . Pomysłodawczynią filmu jest jednak Jessica Chastain , która podzieliła się nim z Kinbergiem na planie widowiska z cyklu "X-Men" pod tytułem. Scenariusz przygotuje Theresa Rebeck ). A w obsadzie oprócz Chastain znajdą się: Marion Cotillard Szczegóły fabuły nie są znane. Ogólny zarys jest typowy dla tego rodzaju kina: czołowe agentki różnych światowych organizacji szpiegowskich muszą połączyć siły, by powstrzymać globalną szajkę przestępczą od zdobycia broni zdolnej pogrążyć cały świat w chaosie. Muszą pokonać różnice kulturowe i konflikty polityczne, by jako jedna drużyna móc pokonać potężnego wroga. Chastain liczy, żebędzie zaledwie pierwszą częścią nowego kasowego cyklu.