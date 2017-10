Chińczycy znów najlepsi w światowym box offisie

Chińczycy obchodzą kolejne święto narodowe, co od razu wpłynęło na sytuację w box offisie. W naszym zestawieniu znalazło się aż pięć premier z tamtego rynku. W tym również("Never Say Die"). Komedia o zamianie ciałami podbiła serce tamtejszej widowni, z łatwością wygrywając z wynikiemTo spowodowało, że na drugą pozycję spadł lider sprzed tygodnia. Co prawda comScore podaje wyższy wynik, 50,5 mln dolarów, ale uwzględnia on m.in. ponad 5 milionów, które w środę i czwartek obraz zarobił w Korei Południowej. W sam weekend ekranizacja komiksu zgarnęła około. Pięciodniowy wynik z Korei to 16,1 mln dolarów, co jest nowym rekordem otwarcia filmu z kategorią wiekową 18+. W sumiezajął pierwsze miejsce w 15 krajach, w których miał w tym tygodniu premierę. Do tego dochodzi 20 obronionych pozycji lidera. Biorąc pod uwagę dzisiejsze notowania walut, dwójka sprzedaje się o 53% lepiej odDrugim i zarazem ostatnim hollywoodzkim widowiskiem w naszym zestawieniu jest. Obraz wciąż sprzedaje się znakomicie. W ten weekend jego wpływy powiększyły się o kolejne. Prawie 1/3 tej kwoty pochodzi z Niemiec, gdziemiało dopiero teraz swoją premierę. Film zarobił tam w weekend 9,3 mln dolarów (od premiery 11,6 mln). Zagraniczne wpływy przekroczyły już ćwierć miliarda dolarów (obecnie 262 mln). Globalnie na koncie ma 553,2 mln dolarów.Kolejne miejsca zajmują chińskie premiery.zarobił, z czego 21,9 mln pochodzi z samych Chin. Kino akcji z Donnie Yenem ("Chasing the Dragon") zgarnęło. Dramat wojenny z Fan Bingbing ("Sky Hunter") zarobił. Zaś muzyczny film("City of Rock") zdobyło(od premiery 11,8 mln).Niejasny jest status bollywoodzkiego widowiska. Portal comScore podaje 11,8 mln dolarów, Deadline 11,6 mln dolarów, zaś źródła indyjskie dają filmowi 59,25 koti rupii, czyli