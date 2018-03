Chińskie widowisko na świecie nadal poza zasięgiem Marvela

W amerykańskich kinach "Czarna Pantera" przekroczyła już granicę pół miliarda dolarów, jednak na świecie dopiero w tym tygodniu osiągnie 400 milionów. Tymczasem dwie chińskie produkcje powinny łącznie zgarnąć miliard dolarów jeszcze przed końcem tego tygodnia.Numerem jeden w naszym zestawieniu pozostała(Operation Red Sea). Tym razem do zwycięstwa wystarczyło. Łącznie na koncie widowiska akcji jest już 471 milionów dolarów.zmniejszyła jednak dystans. W miniony weekend zarobki wyniosły. Widowisko Marvela trafiło do Japonii, gdzie jednak nie zdołało zająć pierwszego miejsca przegrywając z 38. filmem z cykluzatytułowanym. Mimo to osiągnęło tam niezły wynik - 4,2 mln dolarów, co jest otwarciem o 28% lepszym od startu. Zagraniczne wpływywynoszą obecnie 396,6 mln dolarów.Podium kompletuje, podobnie jak przed tygodniem,(Detective Chinatown 2). Podczas weekendu obraz zarobił 32,6 mln dolarów. Łącznie ma zaś 493,8 mln dolarów i wciąż pozostaje najbardziej kasową premierą 2018 roku poza granicami USA.Nowością tygodnia jest. Film pojawił się w 65 krajach świata i zarobił w weekend ok.. Najlepiej poradził sobie w Wielkiej Brytanii (2,6 mln), Niemczech (2,4 mln), Australii (2,2 mln) oraz w Hiszpanii (2 mln). W Japonii, Francji i Rosji oraz w kilku innych krajach obraz zadebiutuje w późniejszym terminie.Kolejną premierą w naszym zestawieniu jest chiński dokument(Amazing China). Po pierwszych trzech dniach wyświetlania na jego koncie jestPo raz pierwszy w naszym zestawieniu wspominamy też familijną produkcję pod tytułem. I w tym przypadku jest to zasługa Chin, gdzie film miał właśnie swoją premierę i uzyskał 12,6 mln dolarów. Dzięki temu weekendowe wpływy wyniosłyOstatnią pozycję na naszej liście zajmuje. W miniony weekend zagraniczne wpływy powiększyły się o. Film wciąż świetnie sprzedaje się w Niemczech, gdzie utrzymał się w pierwszej trójce. Zagraniczne wpływy osiągnęły poziom ćwierć miliarda dolarów.