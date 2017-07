Chin Han w płonącym wieżowcu razem z Dwayne'em Johnsonem

Getty Images © Jamie McCarthy

) dołączył do Dwayne'a Johnsona Neve Campbell w obsadzie thrilleraFilm opowie o byłym specu FBI od ratowania zakładników, który obecnie zajmuje się zabezpieczaniem drapaczy chmur. Podczas realizowania zlecenia w Chinach odkrywa on, że najwyższy i najbezpieczniejszy budynek na świecie stoi w płomieniach, a on został wrobiony w całą aferę. Ścigany przez policję, będzie musiał odnaleźć prawdziwych winowajców oraz uratować swoją rodzinę uwięzioną w płonącym budynku.Scenarzystą i reżyserem jest Rawson Marshall Thurber ). Premiera: 13 lipca 2018.