Chiny kochają Christophera Nolana

W czwartek do chińskich kin weszło wojenne widowisko Christophera Nolana . Nie powinno więc dziwić, że w naszym zestawieniu film awansował na pierwsze miejsce. Weekendowe wpływy wyniosły. Większość z tej kwoty pochodzi właśnie z Chin (29,6 mln dolarów). Obraz trafił również do Włoch, gdzie zgarnął 2,8 mln dolarów, a od premiery 3,5 mln. Dzięki temu zagraniczne wpływyzbliżają się już do 300 milionów dolarów (obecnie 280 mln), a globalne - pół miliarda (obecnie (458,8 mln).Drugie miejsce utrzymała. Horror miał w ubiegłym tygodniu premierę w Argentynie, gdzie zarobił 2 miliony dolarów (od premiery 2,5 mln). To najlepsze otwarcie wszech czasów dla tego gatunku w Argentynie. Pomogło też w uzyskaniu przez film weekendowych wpływów w wysokościSprawa najniższego stopnia podium jest w tej chwili otwarta. Cztery filmy mają bardzo zbliżone do siebie wyniki.Prawdopodobnie numerem trzy zostanie animacja, której weekendowe wpływy wyniosły. Filmowi brakuje już tylko 6 milionów dolarów, by stać się trzecią premierą tego roku, której globalne wpływy osiągnął miliard. Wcześniej sztuki tej dokonały:(1 262,8 mln) i(1 238,8 mln).Co najmniejma na koncie. Nie jest to jednak ostateczny wynik, ponieważ comScore nie uwzględnia wszystkich krajów, w których widowisko jest pokazywane. Obraz trafił do Korei Południowej, ale nie zrobił na tamtejszych widzach większego wrażenia. W weekend zarobił ledwie 700 tys. dolarów, a od środowej premiery na koncie ma 2,6 mln dolarów.Okołozarobił w weekend japoński film. Pokazywany jest on obecnie w siedmiu krajach, w tym w Chinach, gdzie na dzień dobry zgarnął 9,3 mln dolarów.Ponadzarobił również. Film miał swoją premierę w kilku krajach europejskich oraz w Korei Południowej. Tam zajął pierwsze miejsce zarabiając w weekend 1,5 mln dolarów, a od premiery 5,6 mln.