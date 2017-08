Chris Columbus napisał już scenariusz "Gremlinów 3"

) ogłosił, że skończył scenariusz trzeciej części. I opowiedział co nieco o pomyśle na fabułę. Columbus zapewnił także fanów, że Gremliny wciąż będą lalkami, a efekty CGI zostaną wykorzystane do tego, by postacie wyglądały bardziej prawdziwie.Początkowo Warner Bros. planowało realizację rebootu serii i do napisania nowej wersji zatrudniło Carla Ellswortha . W trakcie prac do projektu dołączył jednak Columbus , który postanowił zrobić z tego drugi sequel oryginalnego filmu z 1984 roku, do którego także napisał fabułę.Choć oficjalnie nie podano jeszcze, o czym opowiedzą, krążą słuchy, że ktoś będzie chciał zabić Gizmo, by ocalić ludzkość przed niebezpecznymi potworkami. Chris Columbus