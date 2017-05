Chris Cornell nie żyje

Getty Images © Kevin Winter



W środę wieczorem w wieku 52 lat zmarł Chris Cornell , autor przeboju "You Know My Name" z bondowskiegoPrzyczyna zgonu muzyka nie została na razie ujawniona. Na kilka godzin przed śmiercią Cornell zagrał bez problemów koncert ze swoim zespołem Soundgarden. Jutro grupa miała wystąpić na festiwalu w Ohio. Cornell urodził się urodził się 20 lipca 1964 roku w Seattle. Wraz z Soundgarden był jednym z prekursorów grunge'u. Artysta miał też drugi zespół - hardrockową supergrupę Audioslave, którą założył z członkami Rage Against the Machine.Utwór "You Know My Name" okazał się najpopularniejszą piosenką w karierze artysty. Cornell otrzymał za niego Satelitę, World Soundtrack Award, oraz nominację do Grammy.Piosenkarz miał na koncie epizod aktorski - małą rolę w filmie Camerona Crowe'a