Chris Pine powróci w "Wonder Woman 2"?

Według najnowszych pogłosek zdjęcia doruszają 28 maja w Wielkiej Brytanii. Do sieci wyciekł dokument potwierdzający nie tylko tę datę, ale część obsady filmu. I fani Chrisa Pine'a powinni być zadowoleni.Jeśli dokument jest prawdziwy (poniżej jego fragment), wynika z niego, że w sequelu zagrają Gal Gadot Pedro Pascal . To nazwiska albo oczywiste (jak Gadot ), albo już potwierdzone (jak Wiig Pascal ), albo spodziewane (jak Bremner Taghmaoui ). Z wyjątkiem Chrisa Pine'a . Grany przez niego Steve Trevor () zginął bowiem w akcji. Czyżby miał wrócić zza grobu? A może Pine wcieli się w jego potomka? Możliwe też, że Trevor pojawi się tylko w retrospekcjach. Możliwe również, że plotka jest po prostu fałszywa.Akcja filmu ma rozgrywać się w latach 80. i opowiadać o walce Diany ze Związkiem Radzieckim. Przeciwniczką Wonder Woman będzie brytyjska antropolożka, która odnajduje starożytne miasto Urzkartagan i w wyniku mistycznego rytuału staje się awatarem bogini-gepardzicy.Reżyseruje Patty Jenkins , a premierę zapowiedziano na 1 listopada 2019.