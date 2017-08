Chris Pratt jednak będzie kowbojem, ninją i wikingiem

W 2015 roku informowaliśmy o planach studia Universal Pictures dotyczących ekranizacji komiksu. Wydawało się jednak, że projekt trafił do kosza. Teraz jednak okazuje się, że ma się dobrze. Co więcej, wytwórnia właśnie podała, że trafi do kin w lipcu 2019 roku.to opowieść o tajnym programie kontrwywiadowczym stworzonym przez psychoterapeutę doktora Sebastiana Ghislaina. Wykorzystuje on pacjentów cierpiących na wieloraką osobowość, by stworzyć z nich agentów-zabójców zwanych Trojaczkami. Głównym bohaterem jest Duncan, którego trojaczkowymi osobowościami są właśnie tytułowy kowboj, ninja i wiking, każdy obdarzony wyjątkowymi umiejętnościami przetrwania. Duncan wymyka się z programu z zamiarem wytropienia milionera, który sfinansował projekt.Gwiazdą obrazu od samego początku miał być Chris Pratt . Jednak tuż po ogłoszeniu planów realizacji filmu w 2015 roku aktor wycofał się wybierając inny projekt. Teraz okazuje się, że wciąż ma zagrać główną rolę.Film nie ma na razie reżysera. W 2015 roku za kamerą mieli stanąć twórcy