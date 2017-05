Chris Pratt lub Jake Gyllenhaal zagrają w "Uncharted"?

Tydzień temu Sony oficjalnie ogłosiło zmianę koncepcji kinowego widowiska. Zamiast wersji Joe Carnahana , którą on sam nazywał "szalonym kinem akcji z kategorią R", szef studia Tom Rothman zdecydował się na wersję młodzieżową, w której w Nathana Drake'a wcieli się Tom Holland Fabułazostanie zainspirowana wątkiem młodego Nathana z gryi jego pierwszym spotkaniem z Victorem Sullivanem. I teraz wszyscy zastanawiają się, kto zagra Sully'ego.Ostatnio pytanie to zadano samemu Hollandowi . Najpierw powiedział, że jego zdaniem fajnie byłoby, gdyby zagrał go Jake Gyllenhaal . Potem jednak stwierdził, że był ostatnio na planiei zaprzyjaźnił się z Chrisem Prattem . Jego zdaniem Pratt byłby idealnym Nathanem, gdybypozostało przy starszej wersji bohatera. Z tego też powodu uważa, że byłoby świetnie, gdyby zagrał Sully'ego. Holland bardzo chciałby pracować z nim przy tym filmie.Zdanie gwiazdymoże mieć wielkie znaczenie. Według niepotwierdzonych doniesień to właśnie Holland w rozmowie z szefem Sony, Tomem Rothmanem , miał zasugerować, żepowinno opowiadać o przygodach młodego Drake'a. Jak widać, jego sugestia została zrealizowana.