Christian Cooke zamiast Eda Westwicka w serialu BBC

Getty Images © Slaven Vlasic



Twórcy serialupostanowili pójść za przykładem Ridleya Scotta i jego. Właśnie zdecydowano, że do obsady dołączył Christian Cooke ). Zajmie on miejsce Eda Westwicka i wcieli się w postać Mickeya Argylla. Sceny, które nakręcono z Westwickiem , zostaną zrealizowane raz jeszcze, tym razem z Cookiem Przypomnijmy, że zdjęcia do miniserialuzostały wstrzymane w listopadzie. Był to skutek oskarżenia Westwicka o gwałt na trzech kobietach.jest ekranizacją powieści Agathy Christie znanej w Polsce pod tytułem "Próba niewinności". Bogatą i znaną Rachel Argyle ktoś morduje w jej własnym domu. Kobieta, jak się wydaje, słynęła z dobroci serca i miłości do dzieci. Policja oskarża o morderstwo Jacka, jej przybranego syna. Miał on zabić panią Argyle, gdy ta odmówiła mu udzielenia po raz kolejny pomocy finansowej. Chłopak trafia do więzienia, gdzie wkrótce ciężko zapada na zdrowiu i umiera. Dwa lata później dom rodziny Argyle odwiedza tajemniczy nieznajomy - doktor Calgary. Przekonuje on Argyleów - wdowca i pozostałe (tak jak Jacko adoptowane) dzieci, że Jacko był niewinny. Tamtego dnia, jak doktor twierdzi, spotkał go w zupełnie innym miejscu i podwoził samochodem. Nie mógł jednak wtedy zeznawać w sądzie, bo wkrótce potem miał ciężki wypadek i dopiero niedawno wybudził się ze śpiączki...