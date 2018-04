Chwila, moment... będzie nowy kinowy "Doom"?

3 2 1



Czyżby po odświeżeniu gryprzyszła pora i na odświeżenie kinowej wersji? Jeśli wierzyć podekscytowanej aktorce Ninie Bergman ),jest już w bardzo zaawansowanej fazie przygotowań.Aktorka pochwaliła się na Twitterze kilka dni temu, że otrzymała angaż do widowiska. Jej zdaniem obraz powstaje dla Universal Pictures, ma wspaniałego reżysera, a zdjęcia kręcone będą, przynajmniej częściowo, w Bułgarii.to seria gier FPS stworzona przez id Software. Pierwsza część zadebiutowała w 1993 roku. Pozornie była to banalna gierka, w której bezimienny marine pracujący dla Union Aerospace Corporation zabijał wszystko, co popadnie, głównie demony i zombiaki. Tytuł zyskał olbrzymią popularność i zdefiniował gatunek na wiele lat. Nowa odsłona cyklu trafiła na rynek w 2016 roku.Gra doczekała się już jednej wersji kinowej.w 2005 roku nakręcił Andrzej Bartkowiak , a w jednej z głównych ról wystąpił Dwayne Johnson . Obraz został zmasakrowany przez fanów i krytyków i okazał się klapą finansową. W Hollywood traktowano tytuł jak śmierdzące jajko i przez lata nikt nawet nie myślał o próbie realizacji nowego filmu.Na razie mamy tylko słowa Bergman , żepowstaje. Universal Pictures do dziś nie skomentowało jej wpisu na Twitterze.