Ciąg dalszy "xXx: Reaktywacji" nastąpi

3 2 1



Po klapie w amerykańskich kinach filmuwydawało się, że cykl na zawsze trafi do kosza. Tak się jednak nie stało. Właśnie ogłoszono, że powstanie część czwarta.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiemy jedynie, kto da na film pieniądze. To nowa grupa kryjąca się pod nazwą H Collective. Zamierza ona produkować lub finansować cztery filmy rocznie przez cztery lata, po jednym w następujących grupach: akcja/przygoda, horror/thriller, komedia/familijny i produkcja prestiżowa.Na chwilę obecną nie jest też jasne, czy Vin Diesel , który grał Xandera Cage'a powróci. Jednak aktor jeszcze nie tak dawno wyrażał zainteresowanie zagraniem w czwórce i sugerował, że Paramount Pictures może na produkcję filmu dać zgodę.opowiadała o tym, jak to Xander Cage po latach dobrowolnego wygnania, przez wielu uważany za martwego, powraca, by ponownie stanąć na drodze wojownika Xianga. Xander wie, że w rękach Xianga znajduje się śmiercionośna, zagrażająca ludzkości broń, zwana "Puszką Pandory". Rekrutuje nową grupę supersilnych sprzymierzeńców. Ale tym razem nie będzie łatwo pokonać wroga. Cage czuje, że jest zamieszany w zmowę na najwyższych szczeblach rządów światowych i jemu samemu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo.Widowisko akcji okazało się klapą w amerykańskich kinach zarabiając niecałe 45 milionów dolarów. Jednak reszta świata była znacznie przychylniejsza. Poza granicami USA obraz zgarnął ponad 300 milionów dolarów. Z tego aż 164 miliony pochodziło z Chin.