Ciemne chmury na głowami twórców "Stranger Things"?

Czyżby nad głowami twórcówmiały się za chwilę zebrać czarne chmury? Należąca do ekipy serialu Peyton Brown umieściła wczoraj na Twitterze wpis, w którym oskarżyła braci Duffer o przemoc słowną na planie zdjęciowym.– napisała Brown. –W komentarzach pod postem Brown potwierdziła, że chodziło jej o braci Duffer. Dodała, że była świadkiem sytuacji, gdy twórcygrozili podwładnym i zmuszali je do odejścia z pracy.Co ciekawe, po kilku godzinach Brown skasowała swoją wiadomość. Jednak wcześniej ktoś z redakcji Entertainment Tonight zdążył zrobić printscreen posta.Na razie ani Netflix, ani bracia Duffer nie ustosunkowali się do oskarżeń.Zdjęcia do trzeciego sezonu przebojowego serialu powstają aktualnie w Atlancie.