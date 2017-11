Cinergia: Haneke, Szelc, Zwiagincew, Akin w programie

Blisko 150 projekcji, 80 tytułów filmowych, polskie i łódzkie premiery. Konkursy dla młodych twórców, spotkania z mistrzami. Forum Kina Europejskiego ORLEN Cinergia już 23 listopada otworzy film Jagody Szelc . A zamknie, 2 grudnia,22. edycja Forum Kina Europejskiego ORLEN Cinergia to przegląd najważniejszych dokonań filmowców na Starym Kontynencie. Zobaczymy nagradzane na światowej klasy festiwalach, oczekiwane przez widzów filmy, które w polskiej dystrybucji pojawiają się za kilka miesięcy ( Xaviera Legranda ), jak i dokonania nadwiślańskich filmowców, o których już jest bardzo głośno ( Pawła Maślony czy Piotra Domalewskiego ).Te i inne produkcje zasilą poszczególne sekcje konkursowe i pozakonkursowe, które od tego roku zmieniają nieco swoją formułę. Ważna jest przede wszystkim zmiana klasyfikacji filmów do Konkursu Polskich Debiutów i Filmów Drugich. Od tego roku sąsiadują w nim obok siebie dokumenty, fabuły i animacje. Powód takiej decyzji organizatorów jest prosty: zaciera się granica pomiędzy tymi poetykami. Twórcy nie muszą już deklarować, w jakim kierunku potoczy się ich kariera. Mają pełną swobodę poruszania się między tymi obszarami, nie potrzebują sztywnych jeszcze do niedawna podziałów.– komentuje Krzysztof Spór, dyrektor programowy festiwalu.Wartość nagrody głównej to 20 tysięcy złotych. Powalczą o nią między innymi: Marcina Borchardta orazZ kolei w Konkursie Europejskich Debiutów i Filmów Drugich pokazane zostaną najciekawsze europejskie filmy fabularne minionego roku.– podkreśla Anna Serdiukow, dyrektor artystyczna Cinergii.Najważniejsze sekcje konkursowe festiwalu skupiają dokonania twórców na początku drogi twórczej. Panorama Filmowej Europy stawia sobie inne cele. Publiczność będzie mogła poznać szeroki, szczery i bardzo zróżnicowany obraz filmowej Europy, wśród których znajdują się najbardziej komentowane wydarzenia filmowe ostatniego roku, ważne ze względu na podejmowane tematy, konteksty, wizualne i fabularne rozwiązania. Pojawią się tu filmy mistrzów, będą produkcje nagradzane i powszechnie cenione, ale też skromne filmowe perełki, dla których nie ma miejsca w programach polskich dystrybutorów. Panorama podzielona została na trzy bloki: Festiwalowe Przeboje, Mistrzowie, Odkrycia.Sekcja Europejskiego Kina Dla Dzieci, która okazała się jednym z najmocniejszych punktów zeszłorocznej edycji festiwalu powraca w tym roku ze zdwojoną siłą. Ma połączyć rozrywkę z uświadamianiem rodziców, co w kinie dla dzieci jest dobre i ważne.– mówi Sławomir Fijałkowski, producent festiwalu.– opowiada.Forum Kina Europejskiego ORLEN Cinergia w łódzkich kinach Charlie i Helios w dniach2017. Więcej informacji: www.cinergiafestival.pl