Co czeka Maz Kanatę w "Ostatnim Jedi"?

Choć wiemy, że Lupita Nyong'o ponownie wcieli się w Maz Kanatę w, dotychczas było cicho na temat roli, jaką ta postać odegra w VIII epizodzie. Reżyser Rian Johnson sugerował jedynie, że będzie jej mniej niż wNa portal Making Star Wars pojawiła się plotka zdradzającą co nieco na temat przyszłości Maz. Kanata podobno została zmuszona do "bycia w ruchu" i przejęcia "ważniejszej roli w kryminalnym podziemiu". To ona ma przedstawić Ruchowi Oporu postać DJ-a, granego przez Benicia Del Toro "tajemniczego nowego sprzymierzeńca".Z dotychczasowych informacji wynikało, że DJ, który będzie uwikłany w tajną misję Finna i Rose w kasynie Canto Bight, nie jest postacią godną zaufania. Ale jeśli poleca go Maz Kanata, być może ma on w sobie pierwiastek dobra.Od jakiegoś czasu mówi się też, że Maz może pojawić się w filmie o przygodach Hana Solo, więc przygotujmy się na to, że jeszcze nie raz ją zobaczymy.Premiera14 grudnia.