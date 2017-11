Co dalej z filmowym uniwersum Marvela?

W nowym numerze "Vanity Fair" znalazł się duży artykuł poświęcony kinowemu uniwersum Marvela. Tekst powstał z okazji zbliżającej się premiery filmuktóry wraz zbędzie wielkim finałem powstającego od dekady cyklu.W rozmowie z dziennikarzem "VF" szef Marvela Kevin Feige kolejny raz potwierdził, że poz uniwersum pożegna się część jego gwiazd. Oczywiście nie chciał zdradzić, o kogo chodzi. Nie jest jednak tajemnicą, że wraz z premierą filmu o drużynie superbohaterów wygasną kontrakty m.in. Roberta Downeya Jr. Feige zapowiada, że(którego podtytuł wciąż nie został ujawniony, ponieważ jest spoilerem) spuentuje serię w sposób, jakiego nikt się nie spodziewa. Po tym filmie uniwersum zmieni się nie do poznania.Oczywiście Marvel nie zasypia gruszek w popiele i już planuje kolejne odsłony serii. Jak ujawnił prezes Disneya (czyli właściciela komiksowego studia), w planach jest już 20 filmów! Mają one zabrać fanów do miejsc i czasów, w których jeszcze nie byli.Premieręzaplanowano na 26 kwietnia 2018.trafi na ekrany rok później.