Co działo się na planie "Hana Solo"? Aktor zdradza szczegóły

Portalowi Vulture udało się porozmawiać z aktorem pracującym przy powstającym w bólach filmie. Aktor nie ujawnił nazwiska, ujawnił jednak sporo szczegółów na temat tego, jak wyglądało przejęcie władzy na planie przez Rona Howarda , zatrudnionego po tym, jak zwolniono Phila Lorda , zdradziło źródło, opisując m.in. nieekonomiczny sposób pracy duetu.(Co ciekawe, przedstawiciel Lorda Millera stwierdził, że powyższa informacja jest "zupełnie niezgodna z prawdą".)Anonimowy aktor pochwalił natomiast Howarda Sytuacja różniła się od niesławnych dokrętek do, gdy Tony Gilroy napisał nowe dialogi i wyreżyserował całkiem nowe sceny. Howard tymczasem pracuje na tym samym materiale, co jego poprzednicy., powiedział aktor.Dowiedzieliśmy się też co nieco na temat problemów z odtwórcą głównej roli, Aldenem Ehrenreichem . Rozmówca potwierdził plotki o tym, że studio zatrudniło do pomocy nauczyciela aktorstwa. Co ciekawe, taki ruch przyniósł podobno rezultaty.Jak bardzo pomógł, przekonamy się już 25 maja, kiedy film wejdzie do kin.