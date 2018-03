Co jest gorsze niż Wielkanoc z "Serią niefortunnych zdarzeń"?

Najgorszy z seriali Netflix, czyli, nadchodzi wielkimi krokami, co gorsza znowu razem z hrabią Olafem. Sądny dzień premiery przypada na, dlatego musimy być czujni, by partner nie zdradzał nas w te święta, oglądając nowe odcinki za naszymi plecami. Dla miłośników serialowych wyścigów, którzy zmarnują dobę z życia i obejrzą cały drugi sezon w 24 godziny od jego premiery, mamy kilka propozycji odpowiednich na dalsze świętowanie Wielkanocy z Netflix.— serial na podstawie bestsellerowego cyklu książek napisanych przez Daniela Handlera (pod pseudonimem Lemony Snicket), z laureatem nagród Emmy i Tony, Neilem Patrickiem Harrisem w jednej z głównych ról — opowiada tragiczną historię sierot Baudelaire (Wioletki, Klausa i Słoneczka), których nikczemny opiekun, Hrabia Olaf, nie cofnie się przed niczym, by przejąć należny im spadek. Rodzeństwo musi przechytrzyć Olafa, skrywającego się pod różnymi przebraniami, i pokrzyżować jego niecne plany, by odkryć wskazówki, które pomogą im wyjaśnić tajemnicę śmierci rodziców. Producentami wykonawczymi tego ośmioodcinkowego serialu oryginalnego są laureat nagrody Emmy, Barry Sonnenfeld , oraz Daniel Handler . W serialu występują Patrick Warburton (Lemony Snicket), Joan Cusack (Sędzia Strauss), Malina Weissman (Wioletka Baudelaire) i Louis Hynes (Klaus Baudelaire).Jeśli pierwszy sezon macie już za sobą to musicie spodziewać się, że drugi będzie jeszcze gorszy! Kim są Bagienni i czy dzieciakom uda się uciec od Olafa? To wszystko już 30 marca. Natomiast jeśli nie poznaliście jeszcze losów sierot oraz szalonego hrabiego nadróbcie wszystko podczas świątecznej przerwy.Inne propozycje na wielkanocny maraton serialowo-filmowy z Netflix:(Dostępny od 1 kwietnia)Dziennikarze i redaktorzy Boston Globe nieustępliwie dążą do wyjaśnienia szokującej sprawy molestowania dzieci, która została zatuszowana przez przedstawicieli kościoła.(Już dostępny)Charlie jest jednym ze szczęśliwców, którzy zdobyli bilet na zwiedzanie słynnej fabryki czekolady Willy'ego Wonki. Klasyka kina dziecięcego w reżyserii Tima Burtona – serial limitowany (Już dostępny)Reżyser Allen Hughes ) przedstawia historię sukcesu i współpracy dwóch legend świata muzyki: Dr. Dre i Jimmy'ego Iovine'a.(Już dostępny)Pisarz Alan proponuje pewnej zrzędliwej, lecz sympatycznej pannie Shepherd, by zaparkowała swojego vana na jego podjeździe. Wkrótce nawiązuje z nią niezwykłą więź. W rolach głównych: Maggie Smith