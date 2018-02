Co warto obejrzeć na platformie Netflix po "Altered Carbon"?

***

***

***

***

***

***

Żaden człowiek nie żyje wiecznie, nawet w świecie, ale odwiecznie ludzkość kreuje kolejne wizje przyszłości. Oto przegląd serialowych i filmowych produkcji dostępnych na platformie Netflix, które w weekend przeniosą Was w całkowicie inny wymiar., na podstawie klasycznej powieści cyberpunkowej autorstwa Richarda K. Morgana, to intrygująca opowieść o miłości, seksie, morderstwie i zdradzie, rozgrywająca się w przyszłości, którą od naszych czasów dzieli ponad 300 lat. Nowe technologie przekształciły społeczeństwo: świadomość można zapisać i przechowywać w postaci cyfrowej, ludzkie ciała są wymienne, a śmierć nie jest już końcem istnienia.Takeshi Kovacs jest jedynym ocalałym żołnierzem elitarnej międzygalaktycznej jednostki, rozbitej w powstaniu przeciwko nowemu porządkowi. Jego umysł został uwięziony w lodzie na długie stulecia – do momentu gdy niewyobrażalnie bogaty i długowieczny Laurens Bancroft zaoferował mu szansę na powtórne życie. W zamian Takeshi musi podjąć się śledztwa w sprawie morderstwa... samego Bancrofta.Skąd wzięła się wizja przedstawiona w? Nie jest ona tak nieprawdopodobna, jak mogłoby się wydawać. Tak naprawdę zalążki technologii pozwalającej pokonać śmierć i nadać zupełnie nowe znaczenie tożsamości człowieka istnieją właściwie już dziś...Poniżej przegląd filmów i seriali, które pozwolą Wam przedłużyć trwanie w świecieZamiana ciała, obietnica nieśmiertelności, wejście w świat snów, rozwój sztucznej inteligencji –proponują wizje przyszłości, w których nowe technologie oferują nieograniczone możliwości, choć cena, którą przyjdzie zapłacić ludzkości, może być niezwykle wysoka.W świecie filmów i seriali niejednokrotnie przedstawiana jest perspektywa zagłady naszej planety. Czy powstanie alternatywne miejsce do zamieszkania – wyspiarski raj, jak w serialu? Może znany nam świat zostanie ocalony przez szmacianą lalkę o numerze? Czy może, podobnie do serialowych, śmiałkowie podejmą próbę ponownego zasiedlenia Ziemi, zniszczonej przez katastrofę nuklearną?Jedno jest pewne, w pewnym momencie eksploracja kosmosu zaburzy równowagę, prowadząc do napięć i widma wojny, której bohaterowiespróbują zapobiec.to antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną wyrazistą i trzymającą w napięciu historię poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon – czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku.Thriller science-fiction o życiu szpiega przemysłowego, ktory zakrada się do umysłów innych ludzi, aby wpływać na ich myśli. Oscarowy thriller sci-fi z Leonardo DiCaprio był czwartym na liście najbardziej dochodowych filmów 2010 roku.W przyszłości świat jest jednym wielkim slumsem – z wyjątkiem wyspiarskiego raju zamieszkiwanego przez 3% wybranych. Każdy ma tylko jedną szansę, by się tam dostać.Po katastrofie na świecie zostały tylko szmaciane lalki i niebezpieczne maszyny próbujące je zgładzić. Wtedy pojawia się tajemniczy osobnik z numerem 9 na plecach. W tym animowanym filmie science fiction głosów użyczyli: Elijah Wood Nuklearna apokalipsa zniszczyła Ziemię. Sto lat później 100 mieszkańców stacji kosmicznej ma ustalić, czy planeta jest zdatna do życia.Przenosimy się 200 lat przyszłość, gdzie sprawa zaginionej dziewczyny łączy losy detektywa z pasa asteroid, kapitana frachtowca i dyplomatkę próbująca zapobiec wojnie.