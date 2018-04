Co wykazał audyt w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej?

3 2 1



Dziennik "Fakt" dotarł do wyników audytu w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Zleciło go Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po tym, jak w ubiegłym roku w atmosferze skandalu odwołana została szefowa placówki, Magdalena Sroka . Kontrola wykazała rzekomo szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu PISF-u.Jak donosi dziennik, aż 30 osób – czyli połowę pracowników Instytutu – łączyły relacje rodzinne. Rekordzistką miała być główna księgowa, która załatwiła swoim krewnym aż pięć etatów. W PISF-ie powstawały też podobno specjalne stanowiska jak "designer pieczątek" czy "samodzielny manager".- mówi rozmówca "Faktu".Kontrowersje wzbudzają również comiesięczne premie i dodatki funkcyjne. Jak czytamy w "Fakcie":Audytorzy mieli także odkryć, iż ogromną część umów cywilnoprawnych - w tym kontaktów i nagród pieniężnych - w PISF-ie zawierano ustnie.– opowiada "Faktowi" człowiek związany z Instytutem.Przypomnijmy: w październiku 2017 minister kultury Piotr Gliński poprosił Radę PISF o opinię w sprawie dymisji dyrektor Sroki. Wiceminister Jarosław Sellin w wywiadzie udzielonym Radiu ZET wyjaśnił, że przyczyną tej prośby jest "utrata zaufania" do piastującej urząd dyrektor. Chodziło o list, który jedna z pracownic PISF wysłała do senatora Chistophera J. Dodda ze stowarzyszenia Motion Picture Association of America i który został podpisany przez Magdalenę Srokę. Jego tematem była prośba o zezwolenie wykorzystania materiałów wizualnych z oscarowej gali, ale znalazło się w nim również miejsce na opinię na temat politycznej sytuacji w Polsce i sugestie związane z istnieniem cenzury. Ówczesny przewodniczący rady programowej PISF Jacek Bromski dodał ponadto, że list był napisany "skandaliczną angielszczyzną".Rada Programowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej negatywnie zaopiniowała wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. odwołania ze stanowiska dyrektor Magdaleny Sroki. Jednak pomimo protestów, Piotr Gliński odwołał szefową PISF.Poniżej przypominamy nasze rozmowy z wiceszefem MKiDN Pawłem Lewandowskim oraz Magdaleną Sroką.