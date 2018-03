Co ze "Szklaną pułapką 6"?

Goszcząc w programie Jimmy'ego Fallona, Bruce Willis potwierdził, że trwają prace nad szóstą częściąLecę wkrótce do Kalifornii, aby sprawdzić, jak się mają sprawy ze scenariuszem - przyznał gwiazdor.Ostatni raz osłyszeliśmy dwa lata temu. Wówczas do wyreżyserowania filmu został zatrudniony Len Wiseman , który podpisał się również pod czwartą częścią cyklu.Według zapowiedzi twórców szósta odsłona ma być jednocześnie prequelem i sequelem." będzie się bowiem rozgrywać na dwóch planach czasowych, a wydarzenia z przeszłości będą rezonować z tym, co dzieje się obecnie w życiu McClane'a.Filmografię Willisa zamyka, które trafi do polskich kin 13 kwietnia.