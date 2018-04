Getty Images © Frazer Harrison



Getty Images © Matthew Eisman



) i Haley Lu Richardson ) zagrają główne role w filmie. W obsadzie jest też Moises Arias ).Jest to historia Stelli i Willa, dwójki zakochanych w sobie osób, którzy muszą walczyć o to, by być razem. Na przeszkodzie stoi m.in. zakaz dotykania się.Obraz wyreżyseruje Justin Baldoni . Scenariusz napisali Mikki Daughtry i Tobias Iaconis . Całość powstanie dla CBS Films.