Colton Haynes wraca do serialu "Arrow"

Fani serialuna tę informację czekali od dawna. Stacja The CW potwierdza, że Colton Haynes ponownie się w nim pojawi.Niestety aktor wróci tylko na chwilę. Oczywiście ponownie wcieli się w postać Roya Harpera (znanego też jako Arsenal). Grany przez niego bohater jest zmuszony do powrotu do Star City, by doprowadzić do końca pewną sprawę, która ma duże znaczenie dla reszty ekipy. Jego krótka wizyta, a w szczególności ponowne spotkanie z Theą, stanie się pretekstem do poważnych zmian w ich życiu, z trwałym konsekwencjami dla obojga. Haynes pojawił się wpod koniec pierwszego sezonu jako aktor epizodyczny. Od drugiego sezonu stanowił jednak ważny punkt fabularny. Miał kontrakt na dwa lata i kiedy został on wypełniony, opuścił serial.