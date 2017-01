Coraz więcej dowodów na związek "Konga: Wyspy Czaszki" z "Godzillą"

3 2 1



Od dawna wiadomo, żeto film, którego akcja rozgrywa się w tym samym uniwersum, co Garetha Edwardsa . Plan jest taki, by dwa słynne potwory spotkały się ze sobą we wspólnym filmie. Dotychczas jednak kampania promocyjnanie akcentowała szczególnie tego faktu. Powoli się to zmienia.Na razie tropy dotyczące pokrewieństwa między filmami pojawiały się na ekskluzywynych plakatach rozsyłanych dziennikarzom albo wśród zdjęć zabawek , które wyciekły do internetu. Teraz otrzymaliśmy potwierdzenie w postaci dostępnego w szerokiej dystrybucji materiału promocyjnego.W nowym spocie telewizyjnym (zatytułowanym) filmu grany przez Johna Goodmana Bill Randa wyjaśnia historię Wyspy Czaszki i opowiada o testach nuklearnych z 1954 roku, które nie były żadnymi testami, tylko próbą zabicia "czegoś". Ci, którzy pamiętająmogą skojarzyć tę historię z rewelacjami doktora Serizawy ( Ken Watanabe ). A także porównać logotypy "Directive 27": ten po lewej pochodzi ze spotu, ten po prawej - zGdytrafi do kin - już w marcu - z pewnością będziemy w stanie wytropić więcej takich smaczków. Jak Wam się podoba wizja kinowego "uniwersum potworów"?