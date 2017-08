Cruise kontuzjowany, zdjęcia do "M:I6" opóźnione

3 2 1



A jednak. Kontuzja Toma Cruise'a, której gwiazdor nabawił się na planieokazała się poważniejsza niż przypuszczano. Prace nad filmem zostały wstrzymane na cztery miesiące.55-letni aktor słynie z tego, że nie wyręcza się na planie kaskaderami. W trakcie zdjęć w Londynie wykonywał kolejny groźny numer. Przeskakując z jednego budynku na drugi, aktor uderzył mocno w ścianę. Kiedy wreszcie stanął na nogi, wyraźnie kulał. Na początku wydawało się, że to kwestia paru dni odpoczynku. Okazało się jednak, że Cruise zgruchotał sobie kostkę i odbędzie rehabilitację w USA."Uraz okazał się o wiele gorszy niż zakładaliśmy. Tom będzie potrzebował paru miesięcy, by dojść do siebie. Jest największą gwiazdą filmu, wszystko tutaj kręci się wokół niego - szefowie produkcji nie mieli więc innego wyboru, musieli przełożyć zdjęcia" - usłyszeliśmy od anonimowego przedstawiciela studia Paramount. Premieraplanowana była na lipiec przyszłego roku, ale teraz plotka głosi, że producenci będą celować w okres świąteczny.Jak na razie fabuła szóstej odsłony cyklu wciąż trzymana jest w tajemnicy, ale wiadomo, że w filmie powróci Tom Cruise jako Ethan Hunt, a także pojawią się w nim Rebecca Ferguson Alec Baldwin . Za kamerą stanie Christopher McQuarrie , który napisał i wyreżyserował poprzednią część serii –– a także inny film z Tomem Cruise'em