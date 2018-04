Cumberbatch zainteresowany medycyną XIX-wiecznego Edynburga

Getty Images © Alexander Koerner

SunnyMarch, studio Benedicta Cumberbatcha , kupiło prawa do ekranizacji niewydanej jeszcze książki Ambrose'a Parry'ego,Akcja powieści toczy się w 1847 roku w pooświeceniowym Edynburgu, mieście wielkich postępów w medycynie, ale i wielkiej biedy oraz brutalności. Student medycyny Will Raven rozpoczyna praktykę u wybitnego profesora położnictwa, doktora Jamesa Younga Simpsona. To w jego nietypowej klinice, obsługującej zarówno najbogatszych jak i najbiedniejszych, Will spotyka Sarę Fisher. Sarah to oficjalna pokojówka i nieoficjalna asystentka doktora, zdeterminowana, by poprawić swoją sytuację życiową. Tymczasem Edynburgiem wstrząsa szereg tajemniczych śmierci, a Raven i Sarah zostają wciągnięci w mroczny świat edynburskiego półświatka. Żeby przeżyć, będą musieli przezwyciężyć swoje różnice.Książka ukaże się w sierpniu. Szykowana przez SunnyMarch ekranizacja jest przygotowywana z myślą o małym ekranie. W serialu nie wystąpi jednak sam Cumberbatch